Ikea opent hotel in Antwerpen

De bekende Zweedse meubelgigant Ikea gaat een hotel in Antwerpen openen. De naam zal wel niet verwijzen naar Ikea.



Het gaat om een Moxy-hotel. Dat is een project dat Ikea samen met de bekende hotelgroep Marriott heeft uitgebouwd. Er is ook al een locatie en een datum voor het hotel. Dat komt in 2019 op de plek waar vroeger discotheek Zillion was. De look and feel is zoals je die van Ikea kan verwachten, maar de meubelen in de hotelkamers zullen dan weer niét van de Zweedse meubelmaker zijn. Want die zouden blijkbaar niet stevig genoeg zijn voor in hotels. Er zou in Antwerpen later nog een tweede hotel volgen in de voormalige Handelsbeurs.