IKEA Wilrijk lanceert mobiele ophaalpunten in het noorden van Antwerpen

Op maandag 31 augustus lanceert IKEA Wilrijk 4 mobiele ophaalpunten in het noorden van Antwerpen. Een IKEA branded Pändelbuss zal op vaste tijdstippen online bestellingen leveren op 4 verschillende locaties. Met deze service probeert IKEA het leven van de klant gemakkelijker te maken. Zo bedient IKEA Wilrijk de klant dichter bij huis op een voor de klant gepast moment. Bovendien bespaart de klant tijd omdat hij de artikelen niet zelf bij elkaar hoeft te zoeken in de winkel. Naast de mobiele ophaalpunten, kunnen klanten blijvend gebruik maken van de Click & Collect service op de parking van IKEA Wilrijk, kunnen ze komen winkelen of opteren voor thuislevering van hun online bestelling.

KEA Wilrijk breidt zijn Click & Collect service uit met 4 nieuwe ophaalpunten in het noorden van Antwerpen. Vanaf 31 augustus zullen klanten hun bestelling 6 dagen van de 7 op vaste tijdstippen kunnen ophalen op de parkings van het Starrenhof in Kapellen, AVEVE in Sint-Lenaarts, de Decathlon in Turnhout of op de parking van Horta in Westmalle.

“We hebben in eerste instantie gekozen om ophaalpunten in het noorden van Antwerpen toe te voegen aangezien IKEA Wilrijk voor klanten uit deze regio niet optimaal bereikbaar is. Maar we zijn ook al op zoek naar andere locaties, om in de toekomst zoveel mogelijk klanten in de provincie Antwerpen tot dienst te kunnen zijn”, vertelt Saskia De Loore, Market Relations IKEA Wilrijk.

In samenwerking met De Polder en leveringsdienst Taxi Maxi, haalt de IKEA Pändelbuss of Taxi Maxi de bestellingen op in IKEA Wilrijk om ze vervolgens af te leveren op één van de nieuwe ophaalpunten. Daar kan de klant zijn bestelling op vaste tijdsblokken komen ophalen.

