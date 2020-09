"Ilias kan overal zijn": Voorlopig geen nieuwe zoekacties

Op sociale media klagen talrijke reizigers over Reisbureau Spillemaekers. Ze proberen het reisagentschap al wekenlang tevergeefs te bereiken. Net vandaag is er nieuws van de handelsrechtbank van Antwerpen. Daar heeft de grote reisbureauketen het faillissement aangevraagd. Reisbureau Spillemaekers, met ooit een tiental vestigingen in onze regio, had al een tijd financiële problemen, maar kon door de coronacrisis niet langer standhouden.