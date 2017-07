Iljo Keisse vervangt Daniel Martin in Na-Tour Derny Criterium

Daniel Martin, de Ier die zesde werd in de Tour de France, zal dan toch niet meerijden in het Antwerpse Na-tour Dernycriterium. Zijn vervanger is Gentenaar Iljo Keisse.

Eerder was gezegd van wel, maar Daniel Martin heeft last-minute afgehaakt door een blessure aan een nekwervel. Hij wordt vervangen door Iljo Keisse. Het Na-tour Derny Criterium vindt volgende week woensdag plaats op het Eilandje. De wielerwedstrijd door de binnenstad is een vaste waarde na de Ronde van Frankrijk. De toegang is gratis. Naar goede gewoonte kan u de beslissende race ook volgen op ATV, Vanaf kwart voor acht.