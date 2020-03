Illegaal feestje stilgelegd, man spuwt naar agent.

Een patrouille van de Antwerpse politie werd vrijdag rond 20.30 uur opgeroepen naar een appartement in de Beschavingsstraat. De inspecteurs troffen in de flat een 10-tal mensen aan die uitbundig aan het feesten waren. Een 32-jarige man was niet opgezet met de komst van de politie. Hij was verbaal agressief en weerspannig. Tijdens zijn arrestatie spuwde hij in het gezicht van een agent.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd vandaag voorgeleid wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen, aanmatiging van naam en weerspannigheid. De onderzoeksrechter heeft de dertiger aangehouden.