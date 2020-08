Illegaal poker tornooi stilgelegd

De Antwerpse politie heeft vrijdag een illegaal pokertornooi stilgelegd. Op het moment van de controle waren 14 spelers aanwezig en een flinke som geld. Dat geld en het spelmateriaal is in beslag genomen.

Begin mei vernam het wijkteam van de Unolaan dat er illegaal gegokt zou worden in een pand aan de Van Duyststraat. De lokale recherche leefmilieu startte met toezichten aan het pand. Uit de beeldvorming die volgde, bleek dat een aantal deelnemers gekend waren voor wapenbezit en andere zware feiten. Sommigen konden ook in verband gebracht worden aan in- en uitvoer van drugs.

Huiszoeking

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie het illegale goktornooi bezocht. Onder meer met de arrestatie-eenheid, het wijkteam van de regio Oost, de recherche leefmilieu, het hondenteam en de kansspelcommissie is een huiszoeking gebeurd. Op het moment van het bezoek waren er 14 personen aanwezig. Ze zaten allemaal rond één pokertafel. In het pand stond ook nog een tweede tafel, maar die werd die nacht niet gebruikt.

Gokspullen in beslag genonomen

De politie nam 6 500 euro cash geld in beslag. Ook de chips, de twee pokertafels en alle kaarten zijn meegenomen. Bij de huiszoeking vond de politie ook nog een kluis. De inhoud ervan is voorlopig nog onbekend, maar ook die is meegenomen.

Drugs op zak

Eén persoon was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. De drugshond doorzocht het pand, maar die zoeking was negatief. De verdachten zijn tussen 21 en 46 jaar. Ze zullen later verhoord worden aangaande de illegale gokspelen. Er is ook een proces-verbaal opgesteld omwille van inbreuken tegen de COVID-19-maatregelen.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)