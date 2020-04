Illegale geneeskundige praktijken gestopt

De lokale recherche leefmilieu kreeg via de dienst INTEL en de wijkwerking van de regio Oost informatie over een dame die illegale geneeskundige praktijken zou uitvoeren. In de loop van het gerechtelijk onderzoek werd overgegaan tot een huiszoeking in Borgerhout extra-muros.

Bij de huiszoeking werden verschillende handleidingen aangetroffen voor religieuze genezingen alsook heel wat materiaal voor verschillende mogelijke ingrepen (incisiemessen, naalden, handschoenen, verplegersjassen, 'cupping'...). Er werd ook een boekhouding en agenda's aangetroffen die verder onderzocht zullen worden. Alle aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. Net als een som van 2 085 euro cash. Zeker in tijden van COVID-19 houden ongeoorloofde geneeskundige praktijken, diagnoses en behandelingen een groot risico in. Het gerechtelijke onderzoek wordt verdergezet.

(foto Pixabay)