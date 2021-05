Illegale man vlucht weg voor politie op markt

Dinsdag ondersteunde het wijkteam de mensen van RSZ, RVA en de Vlaamse Inspectiedienst bij en controle op de markt aan de Weggestraat. Ze controleerden of de sociale wetten, die op arbeid en de tewerkstelling werden nageleefd. Aan een van de kramen probeerde iemand zich onopvallend uit de voeten te maken, maar het wijkteam kreeg dat in de gaten. Net op het moment dat de man het op een lopen wilde zetten, kon de politie hem tegenhouden. De man bleek illegaal in ons land te verblijven en werd onwettig tewerkgesteld. Zijn werkgever is vergoord en mag zich aan een boete verwachten. Het dossier van de man is overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Foto Belga