Illegale puppyhandel bestraft met boetes

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Aaike B. uit Schilde veroordeeld tot een boete van 8.000 euro met uitstel, omdat ze in 2017 een vijftigtal Franse bulldogpuppy's verkocht had zonder vergunning. Haar vriendin Debby V. uit Brecht, die tien hondjes verkocht had, kreeg 4.000 euro boete bij verstek. Beide vrouwen mogen ook drie jaar lang geen dieren meer houden.

De inspectie Dierenwelzijn had bij Aaike B. een controle uitgevoerd nadat er enkele meldingen waren binnengelopen over het illegaal kweken en verhandelen van honden. De vrouw was daar in 2015 al voor veroordeeld. Tijdens de controle werd opnieuw vastgesteld dat ze een kwekerij voor honden uitbaatte zonder vergunning en dat ook haar vriendin Debby V. erbij betrokken was. Ze plaatsten advertenties op websites als puppyplaats.nl. 'De honden bleken niet geregistreerd en er kon geen informatie over de afkomst en gezondheid worden verstrekt. Dit alles bleek ook uit verschillende getuigeverklaringen van kopers', stelde de rechtbank.

Aaike B. verklaarde dat niet zij, maar haar moeder de honden verhandelde. En die had wél een vergunning. De rechtbank vond de verklaring van Aaike B. ongeloofwaardig. 'Uit de vaststellingen van de verbalisanten blijkt dat zij wel degelijk onderhandelde over de prijs.' Het openbaar ministerie berekende dat de illegale puppyhandel haar 70.470 euro had opgebracht en had de verbeurdverklaring van dat bedrag gevorderd. De rechtbank besloot om de verbeurdverklaring te beperken tot 10.000 euro

