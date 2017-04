De Antwerpse douane heeft woensdag een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in Zandvliet. Ze trof er een werkende versnijdingsmachine aan voor ruwe tabak en meer dan 30 ton tabak.

Volgens de federale overheidsdienst Financiën gaat het om "een enorme hoeveelheid" die zou leiden tot een geschat verlies van ongeveer 3,4 miljoen euro voor de schatkist. De inval in Zandvliet kadert in een internationaal onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel in de Europese Unie.

Ook in het Nederlandse Lissel werd een illegale sigarettenfabriek ontdekt in een loods. Daarbij werd 6.500 kilogram tabak en ander materiaal voor het maken van sigaretten aangetroffen, zoals filters en papier. De illegale sigarettenfabrieken in de EU "zijn geen nieuw fenomeen", benadrukt de FOD Financiën. In België werden in 2016 twee illegale productie-eenheden ontdekt in Maaseik en Ans. In 2014 ontdekte de douane in Eupen een illegale sigarettenfabriek, in 2013 werden ook al twee dergelijke fabrieken gesloten in Ghlin en Frameries.