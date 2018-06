Illegale taxichauffeur die Didier aan Dokske afzette, wordt toch vervolgd

De illegale taxichauffeur die Didier Bartholomeus meenam na een feestje in The Villa wordt dan toch vervolgd voor de dood van de jongeman.

Twee jaar geleden stapte Didier op de parking van de club in een illegale taxi. De chauffeur zette hem niet thuis af in Schilde, maar in Merksem aan de brug van de Azijn. Enkele dagen later werd vlakbij, in het Dokske, het lichaam van Didier teruggevonden. De familie van Didier zegt al bijna twee jaar dat de taxichauffeur mee verantwoordelijk is voor z'n dood. De Kamer voor Inbeschuldigingstelling deelt nu dat oordeel.Er wordt hem gebrek aan voorzichtigheid ten laste gelegd, zonder oogmerk te doden maar wel met de dood tot gevolg. Het proces volgt mogelijk na de zomervakantie. De chauffeur riskeert tot twee jaar cel.