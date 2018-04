'Maak van verlaten asielcentra gesloten centra voor delinquente jongeren.' Dat voorstel deed jeugd-advocate Chantal Van den Bosch in ons middagnieuws. Gisteren kon u al horen dat opnieuw een minderjarige vrijgelaten werd, die eigenlijk naar de gesloten instelling van Everberg moest. Maar daar was geen plaats, waarop hij dan maar werd vrijgelaten. Geen alleenstaand geval, zo blijkt, en Van den Bosch denkt niet dat we er komen met alternatieve straffen of herstel-begeleiding.