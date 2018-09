Illegale taxichauffeur van Didier Bartholomeus vervolgd voor onopzettelijke doding

De chauffeur van de illegale taxi die Didier Bartholomeus in september 2016 aan de Brug van den Azijn uit zijn wagen zette, waarna Didier spoorloos verdween, moet op 7 november voor de correctionele rechtbank verschijnen.



Onopzettelijke doding, dat wordt de chauffeur ten laste gelegd. Didier had zijn verjaardag gevierd in The Villa op het Eilandje. Daarna stapte hij in de illegale taxi van de beklaagde. Die zette hem uit zijn wagen omdat de jongeman lastig zou geweest zijn. De Schildenaar verdween daarna spoorloos. Later werd zijn levenloze lichaam gevonden in het Merksemse Dokske. Onderzoek toonde aan dat de taxichauffeur niets met zijn dood te maken had, maar hij wordt beschuldigd van een gebrek aan voorzorg omdat hij de jongeman in zijn toestand op een afgelegen en gevaarlijke plek uit zijn auto heeft gezet.