Illegalen aan het werk in verschillende zaken in de Abdijstraat

Het wijkteam van Merksem controleerde samen met de economische inspectie een telefoon- en dagwinkel op de Bredabaan. Naast verschillende kleine inbreuken omtrent onder andere de prijsaanduiding, trof het wijkteam een groot aantal namaakproducten van Apple aan. Het ging onder meer over oplaadkabels een draadloze oortjes. De producten werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Ook het wijkteam van het Kiel ging op pad. In de omgeving van de Abdijstraat werd er gecontroleerd met inspecteurs van de arbeidsinspectie en inspecteurs van de RSZ. In een viswinkel waren twee illegalen aan het werk. In opdracht van het arbeidsauditoriaat werd de zaak meteen gesloten.

In een kapperszaak bleek ook een illegale man aan het werk. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er zelfs sprake is van mensenhandel.

In een frituur en een bakkerij werden nog inbreuken tegen de deeltijdse arbeid (zwartwerk) vastgesteld. In de bakkerij rookte een medewerker ook ongeneerd in de zaak.