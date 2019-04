Illustraties op werfomheining stadhuis genomineerd voor World Illustration Awards

De illustraties van Fatinha Ramos, die de werfomheining van het Antwerpse stadhuis sieren, zijn genomineerd voor de World Illustration Awards 2019. Op 10 juli wordt de winnaar bekendgemaakt.

De World Illustration Awards is een van de meest prestigieuze internationale wedstrijden voor illustratoren, georganiseerd door de Association of Illustrators (AOI). De organisatie ontving dit jaar meer dan 3700 inzendingen van over de hele wereld. Daaruit koos ze 200 genomineerden in verschillende categorieën. De tekeningen van Fatinha Ramos die de werfomheiningen van het Antwerpse stadhuis sieren, haalden de shortlist in de categorie Site Specific. “Dat we op de shortlist staan is al een enorme internationale erkenning voor de illustraties van het stadhuis. Het is ook voor mij persoonlijk een enorme eer”, reageert de Antwerpse illustratrice.

Het stadhuis ondergaat de komende jaren een noodzakelijke restauratie, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. De werken duren tot eind 2020. “Door de steigerdoeken en de werfomheining een creatieve invulling te geven, maken we van een ‘noodzakelijk kwaad’, namelijk een functionele werfomheining, een echte bezienswaardigheid”, vertelt burgemeester Bart De Wever, “Fatinha is er in geslaagd om met haar ontwerp het stadhuis op een atypische en aantrekkelijke manier in te kleden voor jong en oud, voor Antwerpenaars en bezoekers. Deze nominatie is een terechte waardering voor haar werk.”

Fatinha Ramos bedacht voor de illustraties het personage van Portico (De Reiziger), die in 28 afbeeldingen de stad verkent en zo Bijou ontmoet, met wie hij verder Antwerpen ontdekt, en met wie hij uiteindelijk trouwt. Dat zorgt voor een universeel liefdesverhaal als rode draad, dat zeer herkenbaar en toegankelijk is voor iedereen. “Portico, dat ben ik eigenlijk”, vertelt Fatinha Ramos, die Portugese roots heeft. “Portico ontdekt de stad met heel veel bewondering. Net zoals ik heel curieus was toen ik in 2001 Antwerpen aankwam.”

Maar het stopt niet bij de 28 afbeeldingen. “Achter elk van de 28 afbeeldingen schuilt ook een eigen, apart verhaal, dat de kijker via de Antwerp Museum App kan ontdekken. Daarvoor scan je de QR-code die je naast elke afbeelding terugvindt op een gouden handje in 3D”, aldus de burgemeester. Het verhaal van De Reiziger kreeg ook al een winterse spin-off voor Winter in Antwerpen, in een luisterspel van Het Geluidshuis en de stad Antwerpen.

3 afbeeldingen shortlisted voor World Illustration Awards 2019

Fatinha Ramos maakt kans op de World Illustration Awards met 3 van de 28 afbeeldingen die ze voor de werfomheining maakte, namelijk de 3 illustraties die naar Bruegel verwijzen met de toren van Babel, de Dulle Griet en een portret van de schilder. Op 10 juli worden de winnaars bekendgemaakt en is geweten of Fatinha Ramos en de stad Antwerpen de prestigieuze award in ontvangst mogen nemen. Ondertussen kan iedereen de illustraties van Fatinha Ramos bewonderen op de gevel van het stadhuis en op www.antwerpmuseumapp.com. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Van 11 tot 28 juli worden alle werken die de shortlist haalden, getoond in Somerset House in Londen. Ze worden ook getoond op de website van AOI en opgenomen in een catalogus. Meer info over de World Illustration Awards staat op https://theaoi.com/world-illustration-awards/. Klik hier voor de rechtstreekse link naar de nominatie van Fatinha Ramos voor het Antwerpse stadhuis.

(Bron : Stad Antwerpen)

(Foto : © Belga)