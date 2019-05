Ilse Delange komt naar Antwerpen op 4 december

De Nederlandse countryzangeres Ilse Delange komt eind dit jaar naar de Arenberbergschouwburg in AntwerpenDelange gooide de voorbije weken hoge ogen in het vtm-programma liefde voor muziek, waar artiesten elkaars nummers coveren. Delange is één van de meest succesvolle vrouwelijke artiesten van Nederland. Ze doet een grote tour langs Nederlandse theaters, maar ze houdt dus ook één keer halt in ons land. Op 4 december in de Arenberg in Antwerpen, de tickets daarvoor zijn vanaf vrijdag te koop.