Het bekende busje van The A-team, de auto van Mister Bean of de oldtimer van Laurel & Hardy. Vanaf komend weekend kan u ze allemaal gaan beklijken in Niel. Omdat zijn activiteiten als chauffeur voor internationale popartiesten helemaal stil liggen, besloot Chris Charlier om zijn eigen collectie filmvoertuigen aan te vullen met die van bevriende verzamelaars. Het indrukwekkende resultaat is een hele zomer lang te bewonderen.