In 12 Antwerpse gemeenten stijgen besmettingscijfers licht

De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech daalt na zes maanden naar 84 procent. Op het hoogtepunt ligt de werkzaamheid op 96 procent. Onderzoekers schrijven dat in een voorpublicatie van hun onderzoek, waaraan wereldwijd meer dan 44.000 vrijwilligers meedoen. Het vaccin werkt het beste in de eerste twee maanden na de tweede en laatste prik. Daarna wordt het langzaam steeds minder. De wetenschappers schrijven dat het vaccin ondanks de afname in effectiviteit na zes maanden nog steeds veilig is en COVID-19 erg goed kan voorkomen. Het middel beschermt voor 97 procent tegen ernstig ziekteverloop, staat in het onderzoek. De internationale studie heeft nog geen zogeheten peer review gekregen, wat betekent dat de resultaten nog niet zijn beoordeeld door andere, onafhankelijke wetenschappers. Bij de totstandkoming waren 32 onderzoekers van zeventien partijen betrokken, waaronder universiteiten, ziekenhuizen, onderzoekscentra, Pfizer en BioNTech. Het Pfizer/BioNTech-vaccin bestaat uit twee doses die op verschillende momenten worden toegediend. Volgens Pfizer is het waarschijnlijk dat volledig gevaccineerden binnen twaalf maanden een derde prik moeten krijgen, zodat ze goed beschermd blijven. Ook met de andere coronavaccins wordt rekening gehouden met een eventuele herhaalprik. Foto Belga