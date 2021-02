Gezondheid In 17 Antwerpse gemeenten is er een daling van de coronacijfers

Het aantal mensen dat sterft door Corona is opnieuw lichtjes gestegen. Maar met de andere cijfers gaat het wel de goede kant op. De daling in het aantal ziekenhuisopnames is nog beperkt. Het aantal besmettingen begint nu toch vrij stevig te dalen.