In 17 Antwerpse gemeenten stijgt aantal besmettingen weer

In volgende tabel ziet u hoeveel besmettingen er de voorbije veertien dagen zijn bijgekomen in de gemeenten in het arrondissement Antwerpen. Dat cijfer zit helaas nog steeds in stijgende lijn. Ten opzichte van gisteren is het aantal besmettingen in liefst 17 (Antwerpen, Boom, Mortsel, Brasschaat, Zwijndrecht, Niel, Wuustwezel, Kapellen, Essen, Schilde, Hemiksem, Stabroek, Kalmthout, Hove, Borsbeek, Wommelgem en Ranst) van de 30 gemeenten opnieuw gestegen.

In acht gemeenten is er een daling van het aantal gevallen: Schoten, Edegem, Zoersel, Aartselaar, Rumst, Malle, Boechout, Zandhoven. In vijf gevallen blijft het cijfer status-quo: Kontich, Brecht, Wijnegem, Schelle en Lint.

Aantal gevallen dat er de voorbije 14 dagen is bijgekomen:

Antwerpen 1300

Boom 68

Schoten 36

Mortsel 35

Edegem 31

Brasschaat 29

Zwijndrecht 28

Kapellen 24

Essen 23

Niel 23

Wuustwezel 23

Zoersel 20

Kontich 18

Schilde 18

Aartselaar 17

Brecht 15

Hemiksem 15

Hove 13

Rumst 13

Wijnegem 13

Kalmthout 12

Stabroek 12

Schelle 10

Borsbeek 9

Ranst 8

Wommelgem 8

Boechout 7

Malle 7

Zandhoven 6

Lint 2