Al een aantal dagen was duidelijk dat het aantal coronabesmettingen in ons land op een plateau aan het komen is. Zondag blijkt uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano dat het dagelijks gemiddelde van de afgelopen zeven dagen nu 1 procent hoger eindigt dan het dagelijks gemiddelde van de zeven voorgaande dagen. In de voorlopige cijfers van zondag tekenen alle vijf de Vlaamse provincies een stijging op. De ziekenhuisopnames en overlijdens dalen wel nog. Het gemiddelde geldt voor de jongste zeven dagen waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn, van woensdag 3 tot 9 december. In die periode werden gemiddeld 2.196,6 positieve gevallen per dag geteld. Dat is 1 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor (26 november tot 2 december). Het totale aantal positieve gevallen ligt nu op 605.966. De gewijzigde teststrategie sinds 23 november (met opnieuw het testen van mensen die geen symptomen van COVID-19 vertonen, maar wel in nauw contact kwamen met iemand die besmet is) kan wel een impact hebben op de cijfers. Zoals bekend is een van de voorwaarden voor nieuwe versoepelingen dat het aantal dagelijkse besmettingen onder de 800 moet zakken. In alle vijf de Vlaamse provincies gaat het aantal bevestigde besmettingen omhoog. In West-Vlaanderen is die groei nog altijd het grootst, met 12,4 procent. In Oost-Vlaanderen is er een stijging met 6,1 procent, in Antwerpen is dat +5,2 procent. Limburg (+4,4%) en Vlaams-Brabant (+3,2%) tekenen een kleinere stijging op. Brussel blijft gevoelig zakken (-20,6%), en in Wallonië kent enkel Namen een (beperkte) toename (+1,4%). Het aantal ziekenhuisopnames daalt dus wel nog. Dat waren er in de week tot en met gisteren/zaterdag (12/12) gemiddeld 179,6, of een daling met 4 procent in vergelijking met de week ervoor. Er is al sprake van 44.745 ziekenhuisopnames in totaal. Enkel bij de overlijdens is er nog een grote daling op te tekenen. Daar meldt Sciensano gemiddeld 91 overlijdens per dag in de week tot 9 december, 20,5 procent minder. Het totale aantal overlijdens sinds de uitbraak van de pandemie staat op 17.902. Foto Belga