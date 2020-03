In 2019 werden 95 leerkrachten in Nederlandstalige onderwijs slachtoffer van agressie

Vorig jaar werden 95 leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs slachtoffer van agressie. Ze liepen hierbij een letsel op zoals omschreven in de arbeidsongevallenwetgeving. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

In 75 gevallen was de agressor een leerling, in 12 gevallen een familielid en in de resterende 8 gevallen een buitenstaander. De meeste feiten deden zich voor in de provincie Antwerpen (28), gevolgd door Oost-Vlaanderen (26), West-Vlaanderen (14), Limburg (13) en Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (13).

