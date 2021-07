In 23 Antwerpse gemeenten al ruim helft van volwassen bevolking gevaccineerd

Het is vandaag 11 juli, de Vlaamse feestdag. Al maanden is er door Vlaams minister Wouter Beke en minister-president Jan Jambon gezegd dat op deze dag elke volwassen Vlaming al minstens één keer de kans zou hebben gekregen om zich te laten vaccineren. Maar de vaccinatiecampagne draait natuurlijk gewoon verder en dus hebben al een pak volwassen Vlamingen zich al een tweede keer laten vaccineren. In onderstaand overzicht kan u zien hoe alle gemeenten in het arrondissement Antwerpen het doen. In sommige gemeenten loopt het iets sneller. Zo zijn in Wommelgem, Schoten en Stabroek al meer dan 63% van de volwassen inwoners volledig gevaccineerd. In Antwerpen is dat bijna de helft. Boom scoort in onze regio voorlopig het laagst met goed 45%.

Tussen haakjes kan u ook zien hoeveel van de volwassen inwoners van de gemeente al minstens één prikje hebben gekregen. Want uiteraard had nog niet iedereen al de kans voor een tweede prik. Dus zo zal de achterstand in sommige gemeenten wellicht nog wel weggewerkt worden.

Wommelgem 63,62% volwassenen volledig gevaccineerd (87,37% minimum 1 dosis)

Schoten 63,35% volwassenen volledig gevaccineerd (87,45% minimum 1 dosis)

Stabroek 63,28% volwassenen volledig gevaccineerd (89,57% minimum 1 dosis)

Hove 58,13% volwassenen volledig gevaccineerd (93,41% minimum 1 dosis)

Borsbeek 58,10% volwassenen volledig gevaccineerd (81,09% minimum 1 dosis)

Zoersel 57,00% volwassenen volledig gevaccinerd (92,03% minimum 1 dosis)

Lint 57,00% volwassenen volledig gevaccineerd (92,56% minimum 1 dosis)

Malle 55,63% volwassenen volledig gevaccineerd (91,07% minimum 1 dosis)

Schilde 54,73% volwassenen volledig gevaccineerd (89,37% minimum 1 dosis)

Aartselaar 54,73% volwassenen volledig gevaccineerd (88,91% minimum 1 dosis)

Boechout 54,53% volwassenen volledig gevaccineerd (91,03% minimum 1 dosis)

Edegem 54,41% volwassenen volledig gevaccineerd (89,28% minimum 1 dosis)

Zandhoven 54,25% volwassenen volledig gevaccineerd (91,55% minimum 1 dosis)

Kontich 53,69% volwassenen volledig gevaccineerd (91,32% minimum 1 dosis)

Brasschaat 53,51% volwassenen volledig gevaccineerd (89,52% minimum 1 dosis)

Rumst 52,71% volwassenen volledig gevaccineerd (90,33% minimum 1 dosis)

Schelle 52,64% volwassenen volledig gevaccineerd (90,67% minimum 1 dosis)

Kalmthout 52,50 % volwassenen volledig gevaccineerd (91,06% minimum 1 dosis)

Brecht 52,44 % volwassenen volledig gevaccineerd (90,44% minimum 1 dosis)

Zwijndrecht 52,29% volwassenen volledig gevaccineerd (87,74% minimum 1 dosis)

Kapellen 51,98% volwassenen volledig gevaccineerd (91,45% minimum 1 dosis)

Wijnegem 51,34% volwassenen volledig gevaccineerd (87,64% minimum 1 dosis)

Ranst 51,29% volwassenen volledig gevaccineerd (92,21% minimum 1 dosis)

Wuustwezel 49,75 % volwassenen volledig gevaccineerd (90,34% minimum 1 dosis)

Mortsel 49,69% volwassenen volledig gevaccineerd (86,74% minimum 1 dosis)

Antwerpen 49,47 % volwassenen volledig gevaccineerd (75,11% minimum 1 dosis)

Essen 47,58 % volwassenen volledig gevaccineerd (87,58% minimum 1 dosis)

Niel 47,21% volwassenen volledig gevaccineerd (88,16% minimum 1 dosis)

Hemiksem 46,39% volwassenen volledig gevaccineerd (85,72% minimum 1 dosis)

Boom 45,83% volwassenen volledig gevaccineerd (82,91% minimum 1 dosis)

Foto Belga