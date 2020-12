In 40% van Antwerpse gemeenten is aantal besmettingen weer gestegen

We zijn helaas op een plateau aanbeland. Het aantal besmettingen met corona daalt bijna niet meer. In Vlaanderen en ook in Antwerpen gaat het zelfs weer lichtjes de verkeerde kant uit. In onderstaande tabel zien we hoe de cijfers in onze regio de voorbije week geëvolueerd zijn. In 12 van de 30 gemeenten is er een stijging ten opzichte van vorige week.

U ziet hoeveel gevallen er in uw gemeente zijn bijgekomen de voorbije twee weken. En dat getal vergelijken we dan met het cijfer van exact een week geleden. Zo zijn er in Antwerpen bijvoorbeeld op twee weken tijd 1651 besmettingen bijgekomen. Dat zijn er opnieuw 84 meer dan een week geleden. Helaas dus een stijging in Antwerpen. In onderstaande tabel ziet u hoe uw gemeente het doet.





Antwerpen 1651 (+84)

Zoersel 125 (+11)

Brasschaat 103 (+0)

Schoten 91 (-13)

Brecht 79 (-12)

Kapellen 69 (-7)

Essen 67 (+23)

Schilde 64 (+6)

Stabroek 64 (+8)

Boechout 62 (+32)

Mortsel 59 (-11)

Zwijndrecht 58 (+23)

Kalmthout 52 (-2)

Wuustwezel 52 (+5)

Malle 44 (-33)

Ranst 38 (+16)

Rumst 35 (-12)

Wommelgem 35 (-6)

Borsbeek 34 (+0)

Kontich 33 (+2)

Edegem 32 (-15)

Boom 28 (+1)

Wijnegem 23 (-6)

Hemiksem 17 (-5)

Aartselaar 16 (-9)

Schelle 16 (-3)

Hove 14 (+2)

Zandhoven 13 (-3)

Niel 11 (-8)

Lint 8 (-11)

Foto Belga