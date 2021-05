Nieuws In alle comfort naar het vaccinatiecentrum

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En dan is het tijd voor chocolade. Want dat verdienen de vrijwilligers van de vaccinatiecentra wel voor hun harde werk. Vandaag trekken we naar Brasschaat, het vaccinatiecentrum Noorderkempen. En bijzonder daar is dat ze riksja's inzetten om mensen van de parking naar het centrum te brengen.