In Antwerpen blijft het gebruik van de fiets stijgen

In Antwerpen wisselt 1 op 4 werknemers regelmatig af tussen auto en fiets. De provincie Antwerpen scoort daarmee hoger dan het gemiddelde van 15 % van de Belgische werknemers die auto en fiets combineren.

18,1 % van de Antwerpse werknemers zwoer in 2019 zelfs bij de fiets, een Belgisch record. Nog niet de helft (48,2 %) van de Antwerpse werknemers kiest exclusief voor de auto om van en naar het werk te rijden en dat is dan weer het laagste percentage van Vlaanderen. En net als algemeen in België, stagneert ook in de provincie Antwerpen de populariteit van het openbaar vervoer. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de vijfde jaarlijkse Mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener ACERTA.

Nog opvallende conclusies uit de Mobiliteitsbarometer over Antwerpen: - In Antwerpen gebruikt 25,1 % auto en fiets om de verplaatsing tussen woonplaats en werkplaats te maken. Daar is de combinatie auto+fiets dus nog populairder dan het Belgische gemiddelde (15,0 %). - De populariteit van de fiets blijft toenemen in Antwerpen. Met 44,6 % fietsende werknemers in 2019, scoort Antwerpen alweer een pak hoger dan in 2018 (38,7 %) en ook alweer hoger dan het nationale gemiddelde (30,5 %). - De populariteit van de auto blijft in Antwerpen afnemen: dat 74,0 % soms terugvalt op de auto – een lichte toename – wordt er ruim gecompenseerd door de terugloop van het percentage dat exclusief voor de auto kiest: dat is nog slechts 48,2 %, tegenover 53,7 % in 2018. - 21,3 % van de Antwerpse bedienden krijgt een bedrijfswagen ter beschikking. Dat is dan weer een lichte stijging tegenover 2018 (19,6 %).

Openbaar vervoer

In Antwerpen is 7,6 % van de werknemers een regelmatige gebruiker van het openbaar vervoer. Dat blijft een minderheid en het is ook iets lager dan het nationale gemiddelde (8,3 %), maar in de stad Antwerpen is het openbaar vervoer dan weer dubbel zo populair. - In 2019 blijft de gemiddelde afstand die een Antwerpse werknemer aflegt met 17 km 2 km onder het nationale gemiddelde van 19 km. 1 op 4 Antwerpenaren combineert de auto met de fiets 48,2 % van de Antwerpse werknemers rijdt elke dag met de auto naar het werk. Daarmee duikt Antwerpen voor het eerst en als enige Vlaamse provincie onder de 50 %.