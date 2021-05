In Antwerpen meeste bedden bezet op intensieve zorg

Van 23 tot 29 mei werden elke dag gemiddeld 89,7 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een daling met 26 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de recentste cijfers nog 1.210 mensen in het ziekenhuis, van wie er 452 intensieve zorg nodig hebben. Onder hen hadden 294 patiënten ademhalingsondersteuning nodig en 43 liggen aan de hartlongmachine (ECMO). De voorbije zeven dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 281, waarvan 92 minder op intensieve zorg.

In heel het land is 23 procent van de bedden op intensieve zorg ingenomen door COVID-patiënten. Henegouwen scoort het slechts (38 pct), Luxemburg het best (7 pct). West-Vlaanderen telt in verhouding het minste aantal bezette bedden (16 pct) in Vlaanderen, Antwerpen het meeste (21 pct).

In de periode van 20 tot 26 mei werden er dagelijks gemiddeld 1.871 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 15 procent in vergelijking met de week voordien. Tegelijk steeg het aantal afgenomen testen in diezelfde periode met 3 procent, naar een dagelijks gemiddelde van 44.604,6 testen. De positiviteitsratio ligt rond 5 procent, het laagste percentage sinds september vorig jaar. Bij een op de twintig coronatesten is met andere woorden een besmetting vastgesteld. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.059.763 besmettingen geregistreerd.

Het reproductiegetal staat op 0,80, wat betekent dat de epidemie in kracht blijft afnemen. De parameter wordt gedistilleerd op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Voorts lieten tussen 20 en 26 mei dagelijks gemiddeld nog zo'n 15,6 mensen het leven, een daling met ruim 25 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 24.921 COVID-19-overlijdens.

Zaterdag kondigde premier Alexander De Croo dat intussen al de helft van de volwassen Belgen een eerste vaccinatie gekregen heeft. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke en minister-president Jan Jambon herhaalden dat zondag voor heel Vlaanderen.

Foto Belga