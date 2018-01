In Antwerpen wordt niemand nog afgesloten van water. Dat zegt OCMW-voorzitter Fons Duchateau.



Gisteren zag u nog in ons nieuws hoe watermaatschappij Pida een gezin in Zoersel zonder water had gezet omdat de rekeningen niet betaald werden. Bij de Antwerpse drinkwater-maatschappij Water-Link gebeurde vorig jaar nog 95 keer hetzelfde. Maar vanaf dit jaar sluiten het OCMW en waterlink dus geen klanten meer af van water, al blijven ze wanbetalers natuurlijk wel vervolgen. Er zal toch altijd een minimum aan water geleverd blijven worden.

(foto © Belga)