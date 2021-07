Nieuws In Antwerpse ziekenhuizen minder covid-patiënten overleden dan gemiddeld

In de provincie Antwerpen is 31 procent van de covidpatiënten die op intensieve zorg zijn beland, bezweken aan de ziekte. Dat is minder dan het gemiddelde in ons land. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant overleden de minste patiënten op intensieve zorg.