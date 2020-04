De pasgeboren Morgane uit Ekeren heeft een verhaal over haar geboorte om later mee uit te pakken. Haar ouders waren op weg naar het ziekenhuis toen ze werden tegengehouden door de politie van Brasschaat. De agenten begeleidden hen nog naar het ziekenhuis, maar te laat... Morgane werd in de auto geboren op 500 meter van het AZ Klina.

(beelden VTM)