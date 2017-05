In de rij om belastingaangifte in orde te brengen

Aan de belastingen op de Italiëlei staat er weer een rij om de aangifte in orde te brengen. Het is een weerkerend fenomeen dat het daar elk jaar rond deze periode aanschuiven is.



De papieren aangiften moeten ten laatste op 29 juni binnen zijn en dus zijn de wachtenden er dit jaar wel opmerkelijk vroeg bij. De wachtenden zelf merken op dat het elk jaar steeds vlotter gaat. De rij die in het begin nog tot achter de hoek reikte was in een mum van tijd verdwenen.