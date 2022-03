Nieuws In de Zuidrand kan je nu een elektrische bakfiets huren: "Zo'n dure investering kan niet iedereen doen"

In de Zuidrand kan je vanaf nu een deelbakfiets huren. Het is een initiaitief van de energievereniging ZuidtrAnt. Die had eerder ook al een project van elektrische deelauto's opgestart. De deelbakfietsen staan in een vaste fietsstalling en worden opgeladen met zonne-energie.