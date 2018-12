In deze Antwerpse steden en gemeenten geniet je van gratis openbaar vervoer tijdens oudejaarsnacht

De Essensteenweg in Brasschaat blijft tot de late namiddag afgesloten in beide richtingen voor het verkeer. Vanmorgen is er in alle vroegte een vrachtwagen gekanteld met zo'n tweehonderd varkens aan boord. De meeste varkens stierven ter plaatse, een deel geraakte gewond. Een waarschuwing, het zijn harde beelden.