In elke Antwerpse gemeente kreeg al minstens helft volwassenen 1 prikje

De vaccinatiecampagne blijft goed verder gaan in ons land. Al meer dan 5 miljoen landgenoten kregen minstens één prikje. In onze regio was nog niet in elke gemeente al minstens de helft van de volwassen bewoners een eerste keer gevaccineerd. Maar ondertussen is dat wel het geval. Dat kan u ook aflezen in de volgende tabel. Daarin ziet u twee cijfers: het aantal volwassenen (18+) die al minstens 1 prikje kregen. En het tweede cijfer is het aantal volwassen inwoners dat al volledig gevaccineerd is.

Stabroek: 67,53% kreeg al minstens 1 prikje. 31,58% is volledig gevaccineerd.

Wommelgem: 67,44% 1 prikje. 33,02% volledig gevaccineerd.

Schoten: 67,64% 1 prikje. 31,97% volledig gevaccineerd.

Zoersel 66,72% 1 prikje. 37,71% volledig gevaccineerd.

Lint 66,72% 1 prikje. 33,92% volledig gevaccineerd.

Hove 66,65% 1 prikje. 37,47% volledig gevaccineerd.

Zandhoven 64,85% 1 prikje. 35,10% volledig gevaccineerd.

Malle 64,77% 1 prikje. 36,32% volledig gevaccineerd.

Schilde 63,84% 1 prikje. 34,16% volledig gevaccineerd.

Aartselaar 63,34% 1 prikje. 34,83% volledig gevaccineerd.

Boechout 63,51% 1 prikje. 34,56% volledig gevaccineerd.

Kontich 63,15% 1 prikje. 33,05% volledig gevaccineerd.

Brecht 62,88% 1 prikje. 28,04% volledig gevaccineerd.

Ranst 62,75% 1 prikje. 30,50% volledig gevaccineerd.

Schelle 62,13% 1 prikje. 33,02% volledig gevaccineerd.

Edegem 61,97% 1 prikje. 35,04% volledig gevaccineerd.

Rumst 61,56% 1 prikje. 28,04% volledig gevaccineerd.

Borsbeek 61,28% 1 prikje. 29,85% volledig gevaccineerd.

Zwijndrecht 60,80% 1 prikje. 31,47% volledig gevaccineerd.

Wijnegem 60,40% 1 prikje. 32,74% volledig gevaccineerd.

Brasschaat 59,16% 1 prikje. 31,51% volledig gevaccineerd.

Kapellen 58,54% 1 prikje. 30,17% volledig gevaccineerd.

Kalmthout 57,91% 1 prikje. 29,82% volledig gevaccineerd.

Mortsel 57,43% 1 prikje. 31,93% volledig gevaccineerd.

Niel 56,62% 1 prikje. 29,39% volledig gevaccineerd.

Wuustwezel 56,33% 1 prikje. 27,11% volledig gevaccineerd.

Hemiksem 55,92% 1 prikje. 27,11% volledig gevaccineerd.

Boom 55,26% 1 prikje. 33,60% volledig gevaccineerd.

Essen 53,54% 1 prikje. 26,46% volledig gevaccineerd.

Antwerpen 51,75% 1 prikje. 23,73% volledig gevaccineerd.

