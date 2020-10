In helft Antwerpse gemeenten stijgt aantal coronagevallen weer

Het aantal bedden dat op intensieve zorgen ingenomen wordt door coronapatiënten, is op een week tijd met de helft toegenomen. Dat blijkt zaterdag uit de meest recente cijfers van Sciensano. Onder meer Dirk Devroey, decaan aan de faculteit Geneeskunde van de VUB, reageerde erg ongerust op de stijgende cijfers. In een tweet waarschuwt hij 'dat de reguliere zorg in het gedrang komt'. Waar op vrijdag 25 september nog 109 bedden op intensieve zorgen ingenomen werden, waren dat er op gisteren/vrijdag 163. Het gaat om het hoogste cijfer sinds 2 juni (172). In totaal liggen 789 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, een toename met een kwart. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog altijd met 6 procent, tot gemiddeld 68 per dag. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus is tijdens de periode van 23 tot 29 september toegenomen tot gemiddeld 8,1 per dag, of een stijging met 148 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Ook het aantal besmettingen bleef in dezelfde periode toenemen, tot gemiddeld 1.758,6 per dag. Dat is 12 procent meer dan de voorgaande zeven dagen. Op dinsdag 29 september testten 2.778 mensen positief op COVID-19, een nieuw absoluut record. En gisteren/vrijdag zouden volgens professor De Vroey zelfs meer dan 3.100 positieve testen zijn afgelegd. Hij pleit voor nieuwe, strengere maatregelen van de overheid. "Waar wachten we nog op voor maatregelen?". Eerder pleitte hij er al voor om in de woonzorgcentra enkel 50-plussers op bezoek te laten komen. Het coronavirus circuleert immers sterker bij de jongere generaties. Ook viroloog Marc Van Ranst vindt dat er dringend nieuwe maatregelen nodig zijn. Hij verwijt de regering 'te laks' te zijn op het screenen van reizigers die ons land binnenkomen. Foto Belga