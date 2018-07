In het spoor van Rubens door Antwerpen

In de grote Rubens Atlas kan je de reis van de Antwerpse schilder volgen doorheen de verschillende landen en steden waar hij verbleef.

Peter Paul Rubens leefde in een spannende tijd. Denk maar aan de belangrijke artistieke uitwisseling met Italië, de godsdienststrijd, de rol van mecenassen... En Rubens profileerde zich als man van de wereld: een succesvol kunstenaar, maar ook een gerespecteerd diplomaat en polyglot.

In de Grote Rubens Atlas volg je de odyssee van de grootmeester van de barok. Langs de Duitse steden waar de kleine Peter Paul zijn beladen kinderjaren beleefde. Naar het inspirerende Italië waar hij een gewaardeerd schilder werd. Naar de koninklijke paleizen in Parijs, Madrid en Londen waar Rubens zich tot een gewiekst diplomaat ontpopte. En naar Antwerpen, waar een groot deel van het boek aan gewijd is Zijn thuisstad waar hij telkens naar terugkeerde en die hij een uitzonderlijk cultureel erfgoed schonk.

Er werd zelfs een route uitgewerkt langsheen 15 punten in Antwerpen, van het Zuid tot in het centrum, waar je sporen vindt van de grootmeeste van de barok. Ook van de andere steden waar Rubens verbleef is er een plannetje dat een overzicht geeft van de belangrijkste Rubens-bezienswaardigheden.

De Grote Rubens-atlas is uitgegeven bij Lannoo en kost 24,95 euro.