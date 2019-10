In het vroegere politiekantoor van Boechout spelen nu kleine bandieten

In het oude politiekantoor van Boechout huist sinds kort kinderopvang Paulien en Paulette. Zaakvoerders Stéphanie Tysmans en Floris Carron openden hiermee al hun derde kinderopvang. Die biedt plaats aan 25 kindjes.

In de Heuvelstraat in Boechout, waar vroeger het wijkkantoor van de politie gevestigd was, is een nieuwe kindercrèche geopend. De politie verhuisde twee jaar geleden naar een nieuw kantoor aan de IJzerlei (oude BMT-site). Het oude politiekantoor kwam dus leeg te staan.

Stéphanie Tysmans en Floris Carron namen het gebouw in concessie van de gemeente en deden zelf allerlei verbouwingen. De afgelopen maanden toverden ze het politiekantoor om tot een gezellige, kleurrijke kinderopvang. Bij Paulien en Paulette kunnen 25 kindjes opgevangen worden. Op termijn is het de bedoeling dat er 4 kinderbegeleidsters zullen werken.

Stéphanie en Floris weten van aanpakken. Met Paulien en Paulette openden ze al hun derde kinderopvang. Ze spelen hiermee in op de hoge nood aan opvangplaatsen voor kinderen in Boechout.

Schepen Els Augustinus: “We zijn heel blij dat het mooie pand in de Heuvelstraat een nieuwe invulling heeft gekregen. Een extra opvang voor kindjes in Boechout kunnen we alleen maar toejuichen.” Collega’s Dirk Crollet en Philip Verstappen beamen: “Bovendien heeft onze groendienst nog voor een mooi tuintje gezorgd, zodat de grotere kindjes bij mooi weer buiten kunnen spelen. Na de verhuis van politie en andere gemeentelijke diensten is dit de eerste realisatie binnen een grotere beweging om beschikbaar gemeentelijk patrimonium een zinvolle, nieuwe bestemming te geven.”

(bericht en foto : Gemeente Boechout)