In levensgevaar na vergeten potje op het vuur

In Merksem is gisteren brand uitgebroken in een appartement aan de Van Praetlei. De bewoner wou nog iets klaarmaken om te eten en viel in slaap.

Gisterochtend werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Van Praetlei in Merksem. De bewoners van het gebouw werden allemaal in veiligheid gebracht. Later bleek dat de enorme rookontwikkeling afkomstig was van een potje dat op het vuur was blijven staan. De bewoner van de tweede verdieping wilde iets koken maar was in slaap gevallen. De man van 35 werd naar het ziekenhuis gebracht met rookintoxicatie. Zijn toestand was levensbedreigend. Het getroffen appartement is niet meer bewoonbaar.