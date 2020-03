Het zat eraan te komen en nu is het ook officieel: Er worden dit voetbalseizoen geen wedstrijden meer gespeeld in de jeugd- en amateurcompetities. Dat maakte de crisiscel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vanmiddag bekend. Over het verdere verloop in het profvoetbal werd nog geen beslissing genomen. "De crisiscel nam in het belang van de volksgezondheid de moeilijke, maar stilaan onvermijdelijke beslissing om alle jeugd- en amateurcompetities, die sinds midden maart stilliggen, definitief stop te zetten. Dat betekent dat er voor dit seizoen geen wedstrijden meer doorgaan in het jeugd- en amateurvoetbal. Niet voor het competitief voetbal, niet voor het recreatief voetbal, niet voor het Futsal en ook niet voor het Minivoetbal. De Women's Super League en alle andere vrouwencompetities vallen onder dezelfde regeling." De stand van 12 maart bepaalt het sportief eindklassement. Rupel Boom blijft zo zeker in de eerste amateurliga, Berchem en Cappellen in de Tweede Amateurliga. City Pirates strandt zo op één puntje van de titel in de Derde Amateurliga B. Er wordt nog bekeken of zij ook mogen promoveren. Sint-Lenaarts blijft ook zeker in de Derde Amateurliga. Hoe het verder moet met de competities in het profvoetbal, is nog niet duidelijk. "Een beslissing over het profvoetbal (1A, 1B, finale van de Croky Cup en U21 competities) zal door de bevoegde instanties van de Pro League genomen worden wanneer alle informatie eigen aan het profvoetbal zal verzameld zijn", luidt het.