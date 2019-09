In Nederland willen ze wel op de ziekte van Pia screenen

Het ziet er naar uit dat baby Pia niet naar Amerika hoeft om het peperdure medicijn te krijgen dat ze nodig heeft. Gisteren zei de mama al in ons nieuws dat het spuitje mogelijk ook in POrtugal of Frankrijk gegeven zou kunnen worden. Maar wellicht kan het zelfs in eigen land in het UZA of in het Universitair Ziekenhuis Gent. Wanneer de behandeling kan starten, is nog onduidelijk. Eerst zal Pia nog enkele tests moeten ondergaan.