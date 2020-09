In negen Antwerpse gemeenten weer stijging van aantal besmettingen

Als we kijken naar de cijfers van Scienscano van de voorbije week in ons zendgebied, dan zitten er nog altijd 12 gemeenten boven de alarmdrempel. In Antwerpen-stad en de districten is er nog wel een lichte daling. En ook in Schoten, Mortsel, Boom en Kalmthout zijn er minder besmettingen. Maar in negen andere gemeenten is er opnieuw een lichte stijging van het aantal gevallen. Hove, Kapellen, Lint, Schelle en Wommelgem tellen al wel minstens een week geen nieuwe besmettingen meer. In onderstaande lijst ziet u het aantal besmettingen die er gevallen zijn in uw gemeente tijdens de jongste zeven dagen waarvan er volledige cijfers zijn. Tussen haakjes vindt u de vergelijking met gisteren.

Antwerpen 338 (-7)

Brasschaat 8 (=)

Schoten 8 (-8)

Boom 6 (-1)

Borsbeek 6 (+1)

Brecht 6 (+2)

Aartselaar 5 (=)

Mortsel 5 (-4)

Wuustwezel 5 (+1)

Boechout 4 (=)

Niel 4 (=)

Rumst 4 (+1)

Wijnegem 4 (=)

Edegem 3 (+1)

Malle 3 (=)

Zwijndrecht 3 (+1)

Essen 2 (+1)

Hemiksem 2 (=)

Kalmthout 2 (-1)

Kontich 2 (=)

Ranst 2 (=)

Schilde 1 (=)

Stabroek 1 (=)

Zandhoven 1 (+1)

Zoersel 1 (+1)

Hove 0 (=)

Kapellen 0 (=)

Lint 0 (=)

Schelle 0 (=)

Wommelgem 0 (=)

