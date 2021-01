In Rumst is procentueel al het grootste deel van de bevolking ingeënt

Vanaf vandaag kan u ook online zien hoeveel mensen er nu al een prikje hebben gekregen in uw stad of gemeente. Die lijst vindt u op vlaamsevaccinatieteller.be

In onze regio hebben ze in Rumst procentueel al het grootste deel van de bevolking ingeënt. Daar heeft 3,27 procent van alle volwassen inwoners op dit moment al een prikje gekregen. In de praktijk gaat het om 395 mensen. Daarna volgen Aartselaar, Hove, Malle en Lint in de top vijf. In Hemiksem zijn momenteel het minst aantal bewoners gevaccineerd in onze regio. Daar hebben nog maar 79 mensen een prikje gekregen.

(foto © Belga)