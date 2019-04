In Schilde wordt momenteel afscheid genomen van Dominique en haar kinderen Jamie en Jack

Morgen is het zover, dan verzamelt sportief Antwerpen op Linkeroever voor de Antwerp Ten Miles en Marathon. Gesteld dat u komt supporteren voor familie of vrienden, weet dan dat u het parcours niet met de fiets mag volgen. Vorig jaar kreeg de politie heel wat meldingen binnen over fietsers die zich tussen de lopers begaven en dat is verboden. De politie zal daarom extra toezicht houden op grote kruispunten, aan tunnels en aan versmalde toegangswegen.