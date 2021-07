Nieuws In Schoten en Zoersel piekt aantal besmettingen opnieuw

Laten we nog eens naar de coronacijfers kijken... en ook die zijn niet om opgetogen van te worden. De Delta variant is dominant geworden en die is besmettelijker, dat wisten we al. Gemiddeld zijn er nu 1.330 nieuwe besmettingen per dag, dat is 42 procent meer dan vorige week, en dagelijks zijn er 26 ziekenhuisopnames, ook dat is een lichte stijging. DOORLEZER Ook in onze regio circuleert het virus vaker. In Antwerpen en de districten is er een forse stijging. In twee weken tijd kwamen daar 657 gevallen bij, dat zijn er 75 meer dan in de lijst van gisteren. Ook in 28 andere gemeenten is er een toename. Die is het sterkst in Brecht, Schoten en Zoersel. In amper één gemeente is er nog een daling en dat is Hove. Opgelet, het gaat wel om cijfers van enkele dagen geleden.