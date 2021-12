In steeds meer gemeenten een tekort aan huisartsen: "Essen, Putte, Zandvliet, Sint-Job... "

Het aantal gemeenten met een tekort aan huisartsen neemt toe. Ook in het noorden van onze provincie, in Essen, kampen ze met problemen. Een huisarts van 42 houdt het daar voor bekeken en vijf anderen naderen de pensioenleeftijd. 1.500 patiënten staan nu al op straat. Vraag is waar zij nog terecht kunnen, want de meeste huisartsen in Essen nemen geen nieuwe patiënten meer aan en ook in buurgemeenten is vaak geen plek meer.