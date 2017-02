Inbraak bij Schlagerzanger Steve Tielens

Er werd ingebroken bij schlagerzanger Steve Tielens. Dat heeft hij zelf gemeld aan de Showbizzsite.

"Ik ben er niet goed van, de politie is net buiten en zit hier nog te bekomen.", vertelt de zanger aan Showbizzsite. De zanger was woensdagavond voor een vergadering in Rumst toen hij telefoon kreeg van zijn vrouw Veerle. Zij was in paniek want er stond een vreemde in de gang. Hij had een kap over zijn hoofd. "Geloof me, ik ben nog nooit zo snel thuis geweest. Er spookte maar één ding door mijn hoofd: zo snel mogelijk bij mijn vrouw en kinderen geraken." alsdus Tielens

Tielens is er vandaag nog niet helemaal over, vertelde hij aan onze redactie. "Er is niets weg, maar de emotionele schade is groot".