Inbraak in kinderdagverblijf

Vrijdagavond, omstreeks 21.15 uur, meldde de concierge van kinderdagverblijf Het Lieverdje in de Prins Leopoldstraat in Borgerhout dat hij had vastgesteld dat er was ingebroken in het kinderdagverblijf. De daders waren de school binnengedrongen langs de achterzijde en stalen een computerscherm en een klavier. Twee patrouilles kwamen ter plaatse en deden nazicht in de schoolgebouwen, maar konden niemand meer aantreffen. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.