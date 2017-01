Inbraak in kunstacademie in Hoboken

Er werd ingebroken in de Kunstacademie in Hoboken. De dieven gingen aan de haal met geld en tablets.

In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in de kunstacademie in de Oudestraat. De daders braken het slot van de hoofdingang open en forceerden enkele binnendeuren en een raam. In een kantoor werd de kluis open geslepen met een slijpschijf. De daders vonden in het kantoor de sleutels van de drankautomaten, zodat ze aan de munten geraakten. Ze stalen ook een vijftal tablets. Het sporenteam kwam ter plaatse voor een onderzoek.

(foto : Google Street View)