Inbraak in marktwagen

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een man ingebroken in een marktwagen. Die wagen stond in een loods van de groothandelsmarkt aan het Kielsbroek slotvast geparkeerd. Via een zijdeur kon de dief de wagen betreden en zijn slag slaan. Er werden drie weegschalen, drie geldlades en verschillende kaasbollen gestolen. Ook de klink van de achterdeur moest eraan geloven. Op plek van de inbraak hangen camera's. Er wordt gekeken of de beelden iets bruikbaars opleveren.