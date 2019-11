Inbraak in penthouse op het Eilandje buit van honderdduizend euro

De politie en het parket zijn op zoek naar minstens twee mannen die een inbraak gepleegd hebben in een Antwerpse penthouse. Bij de kraak maakten ze een grote buit ter waarde van honderdduizend euro.

Opsporingsprogramma Faroek op VTM besteedde dinsdagavond aandacht aan een inbraak in Antwerpen. De feiten dateren van 7 juli van dit jaar. De eigenaars van een penthouse op de Van Meterenkaai op het Eilandje waren toen met vakantie. Toen de poetsvrouw enkele dagen na de inbraak het appartement binnenkwam, merkte ze onmiddellijk dat er ingebroken was.

In het penthouse heerste grote wanorde, kasten en schuiven waren doorzocht en leeggemaakt. Voor de speurders was het onmiddellijk duidelijk dat de daders hun tijd genomen hadden. Dat werd ook bevestigd tijdens het onderzoek. Op camerabeelden van de garage van het gebouw werden twee mannen rond 16.30 uur gefilmd. Een bewoner had hen om 15 uur al zien binnenkomen.

Gigantische buit

De twee mannen in de garage hebben vermoedelijk een deel van de buit bij zich en gaan ervandoor met de BMW van de bewoners. Die werd enkele dagen later aangetroffen op de parking van een van de Silvertopblokken op het Kiel.

Van de rest van de buit is nog geen spoor. De daders konden spullen buitmaken met een totale waarde van om en bij de honderdduizend euro. Het gaat om tientallen exclusieve juwelen, handtassen en kunstwerken. De speurders houden er rekening mee dat ook daders die niet gefilmd werden bij de roof betrokken waren. Op de beelden is namelijk te zien dat een van de verdachten vermoedelijk een deel van de buit bij zich draagt maar lang niet alles. “Mogelijk zijn kompanen via de voordeur met spullen vertrokken”, klonk het in Faroek.

In de uitzending werden sommige opvallende stukken buit getoond. Het gaat onder meer om dure handtassen van Chanel, Louis Vuitton en Gucci. Maar ook om glaswerk van het bekende merk Dôme en zelfs om een beeldje van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. Mogelijk heeft iemand die beeldjes nog gezien. “We vermoeden dat de spullen te koop aangeboden zullen worden op tweedehandswebsites of op de kunst- en antiekmarkt”, zei een Antwerps rechercheur in Faroek.

De eerste man die gefilmd is, is ongeveer 1m80 groot en is blank. Hij droeg een grijs petje, een blauwe trui, een blauwe broek en blauwe schoenen met een witte zool. De tweede is kleiner en smaller, hij droeg een hoodie met kap, een korte jeansbroek, witte schoenen en witte kousen.

(bron Faroek - VTM / GVA)